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Допризывники Тюменской области получили знак "Отличник добровольной подготовки к военной службе"

Общество, 15:31 06 декабря 2019

центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

108 воспитанников специализированных групп со всей Тюменской области удостоены нагрудным знаком "Отличник добровольной подготовки к военной службе", сообщает центр "Аванпост".

Торжественная церемония вручения нагрудного знака стала знаковым событием XVIII военно-патриотического образовательного слета "Юные ратники".

"Этот знак, - отмечено в сообщении, - является высшей наградой в системе добровольной подготовки к военной службе Тюменской области. Он вручается обучающимся, проявившим себя с лучшей стороны и показавшим самые высокие результаты в различных направлениях подготовки, в том числе в летний период на профильных сменах оборонно-спортивного палаточного лагеря "Ратники".

Одним из отличников стал обучающийся специализированной группы добровольной подготовки к военной службе "Витязь" Андрей Завьялов из Заводоуковского городского округа.

"Для меня получить знак — большая честь! – сказал он. - Я давно к этому стремился: занимаюсь в специализированной группе "Витязь" уже три года, участвовал во всех соревнованиях, и вот, наконец, добился желаемого".

Борис Олейник

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# Аванпост

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