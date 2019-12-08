В Тюмени открыли вторую часть комплекса воинам, погибшим в локальных войнах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие второй части мемориального комплекса воинам–тюменцам, погибшим в локальных войнах, военных конфликтах, проходит накануне Дня Героев Отечества – это особая дата. 9 декабря исполняется 250 лет со дня учреждения ордена Святого Георгия. Этим знаком отмечали солдат, которые первыми поднимались в бой и первыми погибали.

Об этом на открытии комплекса 8 декабря сказал Герой России, референт управления президента России по общественным проектам Алексей Романов.

"Бесценен подвиг российских солдат, вставших на защиту Родины, но не вернувшихся домой, к матерям. 2020 год – Год памяти и славы. Для того чтобы помнить, мы должны знать, поэтому приходя сюда к памятнику, мы обращаем свой взор на имена, которые здесь выгравированы. Эти солдаты положили свою жизнь, чтобы мы с вами могли жить", - отметил он.

Спустя 12 лет и семь месяцев в Тюмени на площади Губкина установлена вторая очередь мемориала воинам-тюменцам, погибшим в локальных войнах. Он создан по макету скульптора Геннадия Вострецова. Участие в проектировании, строительстве второй очереди памятного комплекса приняли правительство Тюменской области, администрация Тюмени, региональная общественная организация "Боевое братство", жители Тюмени.

"Цель была такая, чтобы автор скульптурной композиции продолжил ту идею, которая закладывалась при установке первого комплекса, и это удалось, - говорит глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. - Было много споров, переживаний, каким должен быть памятник, как он должен выглядеть, и получилось именно то, что понравилось всем. В этом мемориале есть связь поколений, всех войн, в которых принимали участие воины-тюменцы. Тюменцы помнят своих героев. Открытие комплекса – большой вклад в дело памяти и воспитание подрастающего поколения".

Большая часть фамилий на плитах комплекса – имена тюменцев, воевавших в Чечне.

Жительница Тюмени Галина Крысько проводила сына в армию 13 июня 1994 года. Он попал в спецназ. Начинал служить в Санкт-Петербурге. После школы сержантов, спустя полгода, был направлен в Гудермес. Там пробыл до февраля 1995 года. Получил отпуск, месяц был дома.

"После того, как вернулся в распоряжение части, их отправили в Грозный. Он писал, что у него все хорошо. Мы уже ждали его домой, через месяц он должен был вернуться. 14 декабря в шесть часов утра боевики захватили больницу и автовокзал, отряд Юрия поехал освобождать. Попали в засаду, сына ранило в живот, но он продолжал бой. Потом из гранатомета получил смертельное ранение. 15 декабря утром мне принесли телеграмму о его гибели. Я не верила, что он погиб. Сегодня особый день в нашей жизни – у нас есть возможность прийти к новому мемориалу, на одной из плит есть имя моего сына", - рассказала Галина Крысько.

Сотни тюменцев – матери погибших солдат, участники локальных войн, студенты ТВВИКУ, школьники, приняли участие в открытии мемориала.

После открытия прошла поминальная служба у храма Дмитрия Донского. Бессмертный батальон Тюмени совершил крестный ход. Тюменцы возложили цветы и гирлянды к мемориалу "Солдатская аллея". В завершении состоялся торжественный прием и концерт, посвященные Дню Героев Отечества во Дворце культуры "Нефтяник".

Анжела Лебедева