Урок мужества "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" прошел в червишевской школе

Червишевская сельская библиотека Червишевская сельская библиотека

Урок мужества "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен", посвященный Дню Неизвестного Солдата провели для школьников села Червишево Тюменского района в канун Дня Героев Отечества.

Эта памятная дата в России, с 2014 года отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Учащимся местной школы рассказали об истории праздника, о памятниках, воздвигнутых неизвестному солдату в разных странах мира.

"Ребята читали солдатские письма с фронта, - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" библиотекарь Анжелика Маркова.- Прозвучавшая на уроке песня "Журавли" в исполнении Марка Бернеса напомнила всем присутствующим о том далеком и нелегком времени, о великих подвигах солдат в Великой Отечественной войне".

Участники слушали стихи "Баллада о Неизвестном солдате", "Письмо солдату", "Куда б ни шел, ни ехал ты", пролистали Книгу памяти Тюменской области. В завершении мероприятия, присутствующие почтили память о погибших и пропавших без вести бойцов минутой молчания.

Это не первый урок памяти. Школьники села Червишево уже знают о земляках-героях, о братьях Чеблоковых - Никифоре, Николае и Дмитрии, которые не вернулись в фронта.