В селе Колесниково отметят день рождения Героя Советского Союза Петра Фёдорова

фото из презентации Герои земли Тюменской фото из презентации Герои земли Тюменской

День рождения Героя Советского Союза Петра Фёдорова отметят в еле Колесниково 30 ноября.

18 января 1945 года танковый батальон под командованием гвардии майора Петра Фёдорова первым ворвался в польский город Велюнь, форсировал реку Просна, разведал подходы к реке Одер и обеспечил переправу других частей 55-й гвардейской танковой Васильковской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова, Богдана Хмельницкого бригады.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Петру Фёдорову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В канун Дня Героев Отечества в Колесниковском доме культуры пройдет праздничное мероприятие "Гордимся славою героев", посвященное дню рождения Героя Советского Союза Петра Фёдорова. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в администрации Заводоуковского городского округа.

Гостям праздника представят видеопрезентацию, выставку-экспозицию о жизни и деятельности Петра Еремеевича Фёдорова. Литературно-музыкальная композиция расскажет об идеалах честного, доблестного служения Отечеству.

Петр Фёдоров родился 30 ноября 1915 года в селе Колесниково Заводоуковского района Тюменской области в крестьянской семье. Окончил 7 классов и школу автотракторных механиков в городе Магнитогорск Челябинской области. Работал механиком в совхозе.

В Красной Армии с 1936 года. Участвовал в боях в районе озера Хасан в 1938 году. В 1941 году окончил курсы младших лейтенантов. На фронтах Великой Отечественной - с 1941 года.

После войны Петр Фёдоров продолжал службу в армии. В 1949 году он окончил Высшую офицерскую бронетанковую школу в Ленинграде. С 1956 года подполковник Петр Фёдоров, уволившись в запас, жил в Тюмени. Скончался 20 апреля 1993 года. Похоронен в Тюмени на Червишевском кладбище.

В Тюмени на доме, в котором жил Герой Советского Союза, установлена мемориальная доска. В селе Колесниково его имя носит школа, в которой Петр Федоров учился. В юбилейном 2015 году здесь состоялось торжественное открытие мемориальной доски.

Борис Олейник