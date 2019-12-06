Отличники тюменской школы сидят за партами Героев

| Фото: пресс-служба Минпросвещения России | Фото: пресс-служба Минпросвещения России

В тюменской школе №37 завершается конкурс "Мы потомки Героев", победители которого получат право в течение целой учебной четверти сидеть за партой Героя.

"Такой конкурс мы проводим уже второй год, - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор школы Юлия Кузнецова. – Наша школа носит имя Героя Советского Союза Николая Кузнецова, поэтому одна из парт также носит это имя. Вторая парта - Героя России Валерия Ростовщикова".

В этом проекте участвуют все учащиеся школы, но победителями могут стать только ученики 3-4 классов. "Старшеклассники проводят беседы и викторины, посвященные Героям, сами готовят вопросы и задания к ним, - пояснила Юлия Кузнецова. – А младшие, ученики 3-4 классов, которые имеют отличные оценки, должны продемонстрировать такие же отличные знания биографий героев".

"Парты Героев" изготовлены специально и немного отличаются от остальных. Они рассчитаны на одного ученика, на них размещены портреты Героев и сведения о их жизни и подвигах.

Николай Кузнецов (при рождении был назван Никанором) родился 27 июля 1911 года в деревушке Зырянка, находящейся в Талицком городском округе Свердловской области. Рос в обычной крестьянской семье из шестерых человек. В ряду выдающихся советских разведчиков Николай Кузнецов, по оценке историков, стоит особняком. До сих пор многие эпизоды даже не его профессиональной деятельности, а просто жизни остаются совсем неизученными или почти неизученными: мешает гриф секретности, а то и просто отсутствие каких бы то ни было документов. Поэтому школьный конкурс постоянно наполнен новым содержанием.

Много информации для размышления школьникам дает и жизнь Героя России Валерия Ростовщикова. Валерий Ростовщиков родился 1 декабря 1956 года в Ярковском районе Тюменской области. В 1979 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала Прошлякова. После служил в Германии. В 1984 году был переведен служить в город Волжский командиром взвода. Прошел путь до начальника штаба батальона. В 1994 году Валерий Ростовщиков назначен командиром инженерно-саперного батальона. В декабре 1994 года в составе батальоне убыл в Чечню.

"8 октября 1999 года инженерно-саперному подразделению была поставлена задача обеспечить выдвижение и переправу частей федеральных сил через водную преграду. Инженерно-разведывательная группа, которую я возглавлял, вышла к железнодорожному мосту на станции Червлено-Узловая, - рассказывал Валерий Ростовщиков об этом периоде журналистам. - Мы увидели, что боевики, оставив охрану возле моста, заняты фортификационным оборудованием местности. Подкравшись к мосту, группа уничтожила охрану неприятеля. Я начал проверку моста – не заминирован ли он. Боевики начали стрелять. Но мне все-таки удалось обезвредить фугас, управление которым находилось у них в руках. Первым переправился на противоположный берег. Там, заняв оборону, оказался отрезанным от своего подразделения. В течение 2 часов удерживал захваченную позицию. Самое главное, что мост удалось отстоять без потерь".

30 декабря 1999 года Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в чрезвычайных обстоятельствах, за смелые и решительные действия в условиях, сопряженных с риском для жизни, подполковнику Валерию Александровичу Ростовщикову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали "Золотая Звезда". Сегодня Герой России Валерий Ростовщиков живет и работает в Волгограде и часто приезжает в родной город.

Борис Олейник