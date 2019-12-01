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Очередной тур чемпионата области по хоккею прошел в Викулово

Спорт, 15:19 10 декабря 2019

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Хоккейный клуб "Спринт" из Викуловского района уступил казанскому "Фениксу" в рамках чемпионата Тюменской области среди мужских команд, сообщает администрация Викуловского района.

Встреча прошла на центральном корте с. Викулово. В основное время матч завершился cо счетом 5:5. В серии буллитов казанские спортсмены оказались сильнее. Следующий тур чемпионата Тюменской области состоится 21 декабря в Ишиме.

Также прошли соревнования по хоккею в рамках Кубка губернатора Тюменской области среди юношеских команд. Встречались команды "Спринт" Викуловского района и "Урожай" Голышмановского городского округа. Викуловские юноши одержали уверенную победу со счетом 16:0.

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# Викуловский район , Голышмановский городской округ , хоккей

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