На форуме #возМОЖНОсти проведут мастер-классы по баскетболу на колясках и шахматам

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Мастер-классы по баскетболу на колясках и шахматам пройдут на площадке “Спортивная” на I региональной специализированной форум-выставке #возМОЖНОсти, которая откроется в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 12 декабря в 11 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Городской департамент по спорту и молодежной политике будет представлен на форуме в трех направлениях: площадка "Спортивная", зона консультаций и выставочная зона.

На площадке "Спортивная" будут организованы следующие мастер-классы:

— с 11 до 15 часов - баскетбол на колясках (ДЮСШ №3);

— с 11 до 16 часов - интерактивный мастер-класс по шахматам (Городской шахматный клуб);

— с 11 до 14 часов - стрельба из электронной звуковой винтовки, презентация "Радиодело" (НЕГЕ, "Алый парус", Федерация спорта слепых);

— с 11 часов 15 минут до 12 часов - шахматы (городской шахматный клуб);

— с 12 часов до 13 часов 30 минут - сеанс одновременной игры по шахматам (городской шахматный клуб);

— с 11 до 15 часов - спортивный мастер-класс "Бочча" (ДЮСШ №3);

— с 13 до 16 часов - блиц-турнир по шахматам (городской шахматный клуб).

В зоне консультаций посетители смогут подробнее узнать об услугах учреждений, подведомственных городскому департаменту по спорту и молодежной политике. Гости пообщаются со специалистами на темы: порядок записи в учреждения, участие в турнирах, фестивалях и соревнованиях, вопросы иппотерапии и СПОДА, возможности самореализации и так далее.

В выставочной зоне представители благотворительной организации "Открой мне мир" совместно с городским департаментом по спорту и молодежной политике презентуют программу летнего загородного отдыха "Лето со смыслом".

Отметим, на форуме #возМОЖНОсти будет представлена широкая сеть организаций региона, оказывающих услуги людям с инвалидностью. Посетителей познакомят с услугами и товарами для данной категории граждан.

В программе: выставка "Реабилитационные товары и услуги Тюменской области от А до Я", диалоговая площадка "Тюмень без барьеров? Вчера, сегодня и завтра безбарьерного жилищного строительства в городе", работа интерактивных площадок и многое другое.