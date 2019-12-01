Волейболистки "Тюмени-ТюмГУ-2" одержали вторую победу подряд

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Вторую подряд победу одержали девушки из "Тюмени-ТюмГУ-2" в рамках очередного тура чемпионата России по волейболу среди женских команд молодежной лиги, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

В Саратове подопечные Натальи Чумаковой встречались с калининградской дружиной "Локомотив-СШОР". В первой партии сибирячки уступили – 22:25. Второй отрезок завершился в пользу тюменок – 25:23. Две последующие партии "Тюмень-ТюмГУ-2" выиграл уверенно. В третьей партии калининградские девушки набрали 16 очков, а в четвертой – 20.

Самой результативной в составе победительниц стала Анастасия Косолапова. На ее счету – 19 очков. Связующая Лада Добродеева набрала 11 очков.

С двумя победами сибирячки занимают девятое место в турнирной таблице.