  • 12 декабря 201912.12.2019четверг
  • USD63,5653
    EUR70,4558
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер западный

Три автомобиля горели в Тюмени

Происшествия, 10:56 12 декабря 2019

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Три автопожара произошло в Тюмени с 9 по 12 декабря. Пожары зарегистрированы в разных участках города: ул. Бабарынка, Котовского и Олимпийская.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

"В понедельник на улице Бабарынка горел Chery Tiggo. Там произошло короткое замыкание. На улице Котовского ночью 12 декабря вспыхнул Chrysler. Уже установлено, что возгорание произошло из-за вспышки паров газовоздушной смеси. На Олимпийской – там еще работают дознаватели – случился пожар сегодня ранним утром 12 декабря. Загорелся BMW", - рассказал он.

Автовладельцы не пострадали, а вот машинам причинен серьезный урон. Сотрудники ведомства установят размер ущерба.

"Сумма спасенного имущества – рядом стоящих автомобилей - составляет в двух первых случаях – более 200 тысяч рублей. Благодаря своевременному прибытию пожарных подразделений на место происшествий, удалось спасти автомобили, которые находились по соседству с загоревшими", - отметил Александр Зубарев.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автомобили , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 12.12.2019Трое человек пострадали в ДТП на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда
10:56 12.12.2019Три автомобиля горели в Тюмени
08:54 12.12.2019Полиция устанавливает личности водителей, погибших на югорских дорогах
08:07 12.12.2019Тюменские следователи устанавливают причины гибели мужчины