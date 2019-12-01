Три автомобиля горели в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Три автопожара произошло в Тюмени с 9 по 12 декабря. Пожары зарегистрированы в разных участках города: ул. Бабарынка, Котовского и Олимпийская.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

"В понедельник на улице Бабарынка горел Chery Tiggo. Там произошло короткое замыкание. На улице Котовского ночью 12 декабря вспыхнул Chrysler. Уже установлено, что возгорание произошло из-за вспышки паров газовоздушной смеси. На Олимпийской – там еще работают дознаватели – случился пожар сегодня ранним утром 12 декабря. Загорелся BMW", - рассказал он.

Автовладельцы не пострадали, а вот машинам причинен серьезный урон. Сотрудники ведомства установят размер ущерба.

"Сумма спасенного имущества – рядом стоящих автомобилей - составляет в двух первых случаях – более 200 тысяч рублей. Благодаря своевременному прибытию пожарных подразделений на место происшествий, удалось спасти автомобили, которые находились по соседству с загоревшими", - отметил Александр Зубарев.

Анжела Лебедева