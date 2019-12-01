Гости форума #возМОЖНОсти стреляли из электронной винтовки и играли в баскетбол на колясках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спортивные игры, лечебная физкультура, а также разнообразные развивающие занятия представлены вниманию посетителей первого регионального специализированного форума-выставки #возМОЖНОсти. Крупное мероприятие в сфере реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья проходит в Легкоатлетическом манеже в Тюмени 12 декабря.

Попробовать свои силы в шахматах, стрельбе из электронной звуковой винтовки, настольном теннисе и бочча и баскетболе на колясках гостям форума предложили кружки и секции Тюмени, предоставляющие возможность заниматься спортом людям с особенностями здоровья.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Свои практические площадки и мастер-классы сегодня показывают спортшкола № 3, на базе которой у нас работает отделение адаптивного спорта, городской шахматный клуб, а также детско-юношеская спортивно-адаптивная школа "Неге", - рассказал корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” директор департамента Евгений Хромин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об услугах учреждений, подведомственных департаменту по спорту и молодежной политике Тюмени, посетители форума узнали в консультационных пунктах. Более 40 специалистов отвечали на вопросы, касающиеся всех сфер жизни людей с инвалидностью - о порядке записи в учреждения, участии в турнирах, фестивалях и соревнованиях.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В наших учреждениях сегодня создана не просто безбарьерная среда, но и все условия для полноценной интеграции в спортивные группы по различным направлениям. Хочу отметить, что сегодня в направлении работы с инвалидами тридцать видов спорта являются профильными", - добавил Евгений Хромин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, форум #возМОЖНОсти объединил ведущие организации соцзащиты, здравоохранения, образования, занятости, спорта, общественные организации, а также производителей и поставщиков реабилитационных товаров и услуг. Организаторами мероприятия выступили департамент социального развития Тюменской области и областной Центр реабилитации инвалидов.

Николай Ступников