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В опорном вузе студенты прошли аттестацию по стандартам WorldSkills

Общество, 12:03 13 декабря 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills-Russia в компетенции "Программные решения для бизнеса" состоялся в Тюменском индустриальном университете. 11 декабря его сдали студенты Многопрофильного колледжа опорного вуза, сообщает пресс-служба вуза.

Новая форма аттестации как обязательная будет введена во всех учреждениях высшего и среднего профессионального образования России в 2020 году. Демонстрационный экзамен станет частью выпускной квалификационной работы.

Каждому участнику по итогам аттестации выдадут паспорт компетенций (Skills Passport) — документ, отражающий уровень знаний выпускника в соответствии со стандартами WorldSkills-Russia. Паспорт можно предъявить при приеме на работу или прохождении практики; он показывает, насколько претендент на трудоустройство или практикант является компетентным с точки зрения профессии.

Отметим, демонстрационный экзамен в ТИУ проходит по компетенциям: "Инженерный дизайн CAD", "Программные решения для бизнеса", "Торговое дело" и "Лабораторный химический анализ". Результаты позволят объективно оценить содержание реализуемых образовательных программ и определить возможные направления их актуализации для дальнейшего повышения качества подготовки выпускников.

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# WorldSkills , ТИУ

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