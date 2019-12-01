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Новогодняя акция стартовала в Центре семейного чтения Тюмени

Общество, 08:10 16 декабря 2019

портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

Акция "Весело, весело встретим Новый год!" стартовала в Центре семейного чтения имени А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30), сообщают организаторы.

Каждому читателю в возрасте от 4 до 12 лет предлагают смастерить новогоднюю поделку. Это может быть открытка, гирлянда, снежинка, фигурка Деда Мороза, Снегурочки или Снеговика. Творческую работу нужно принести в детский отдел Центра семейного чтения имени А. С. Пушкина не позднее 19 декабря. В обмен на поделку выдается приглашение на мастер-класс по созданию елочных украшений с точной датой и временем.

"На мастер-классе будут организованы площадки по изготовлению игрушек разной степени сложности. Например, малыши вместе с мамами смогут вместе мастерить елочные шары, а ребята постарше изготовят игрушки в виде снегирей с помощью цветных ниток и картона или открытку с символом 2020 года", - рассказали сотрудники библиотечного центра.

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# библиотека , игрушки , Новый год

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