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Условный пожар ликвидировали спасатели в Ялуторовске

Общество, 15:54 13 декабря 2019

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Тренировка по тушению пожара прошла в дорожном ремонтно-строительном управлении Ялуторовска. По легенде учений, загорелась машина в одном из гаражей предприятия, сообщает администрация города.

Сотрудники, заметив "возгорание", вызвали пожарных и одновременно начали эвакуацию людей и техники из опасной зоны. На место пожара прибыл дежурный караул. Пожарные оперативно осмотрели помещения в поисках людей и приступили к тушению.

Все люди были своевременно эвакуированы из здания, а благодаря слаженной работе спасателей условный пожар в кратчайшие сроки был локализован и ликвидирован.

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# пожар , учения , Ялуторовск

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