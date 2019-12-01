Условный пожар ликвидировали спасатели в Ялуторовске

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Тренировка по тушению пожара прошла в дорожном ремонтно-строительном управлении Ялуторовска. По легенде учений, загорелась машина в одном из гаражей предприятия, сообщает администрация города.

Сотрудники, заметив "возгорание", вызвали пожарных и одновременно начали эвакуацию людей и техники из опасной зоны. На место пожара прибыл дежурный караул. Пожарные оперативно осмотрели помещения в поисках людей и приступили к тушению.

Все люди были своевременно эвакуированы из здания, а благодаря слаженной работе спасателей условный пожар в кратчайшие сроки был локализован и ликвидирован.