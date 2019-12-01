"Можно любить сильнее": тюменцы создали видеоролик о семейных ценностях

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Видеоролик, который напоминает тюменцам о ценности семьи, доступен в сети Интернет.

В ролике снялись отец и сын — Дмитрий и Лев Богатовы. По сюжету молодой человек недоволен, что приходится заниматься рутинными делами: чистить автомобиль от снега, но когда на помощь приходит сын они начинают дурачиться и играть в снежки. Главный посыл — счастье ближе, чем кажется, когда рядом тот, кто вас любит.

Напомним, с 9 октября в Тюмени проходит проект "Можно любить сильнее". Молодые семьи, которые решили стать родителями, могут получить бесплатную консультацию психологов регионального центра "Семья". На прием уже записались 50 тюменцев. На консультации специалисты помогут разобраться, готовы ли молодые пары к принятию ответственного шага — решению завести ребенка.

В рамках проекта прошли 2 открытые встречи с психологами, тюменцы поговорили о страхах, барьерах и о том, как достигнуть гармонии в семейной жизни. Если нет возможности посетить специалиста лично, то можно обратиться в онлайне. Анонимная консультация проходит во всех популярных соцсетях и мессенджерах: контакты представлены ниже. Онлайн-психолог поможет справиться с эмоциональным напряжением и снять тревогу, пишет "Мегатюмень".