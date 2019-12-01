Тюменские нейрохирурги проводят уникальные операции

Архивное фото. ОКБ № 2 Архивное фото. ОКБ № 2

Нейрохирурги ОКБ №2 предотвратили ишемический инсульт у 43-летнего жителя Тюмени.

В ходе диспансеризации у мужчины, переехавшего в Тюмень с севера региона, врачи выявили закупорку тромбом одной из внутренних сонных артерий. Кровь не поступала в головной мозг, из-за кислородного голодания у пациента ухудшились память и внимание, снизилось зрения на одном глазу и, в перспективе все это могло перейти в обширный ишемический инсульт.

После осмотра нейрохирургом и дополнительных исследований мужчину госпитализировали ОКБ №2. В результате операции кровоснабжение головного мозга восстановилось, к пациенту постепенно вернулось зрение, прошли и другие неприятные симптомы хронической ишемии. В настоящее время он выписан из стационара и находится на амбулаторном наблюдении, сообщает пресс-служба ОКБ №2.