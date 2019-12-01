Тюменская команда "Наполеон динамит" выиграла бронзу Высшей лиги КВН

| Фото: Официальная лига «ЗАПСИБ» МС КВН | Тюмень | Фото: Официальная лига «ЗАПСИБ» МС КВН | Тюмень

Тюменская команда "Наполеон Динамит" стала бронзовым призером Высшей лиги КВН, сообщает официальная лига КВН "ЗАПСИБ".

В финале, который прошел в московском Крокус Сити Холл 14 декабря, играли пять команд. Кроме тюменцев за награды боролись "Борцы. Северный десант" из Сургута, сборная "Татнефти" из Альметьевска, "Так-то" из Красноярска и и сборная Снежногорска. Игра состояла из трех конкурсов: новогодний фристайл, музыкальный биатлон, музыкальное домашнее задание.

По итогам трех конкурсов "Наполеон Динамит" набрал 11,3 балла и занял третье место. На одну десятую балла больше получила команда "Татнефть", у которой серебро. Чемпионами высшей лиги КВН-2019 стала команда "Так-то" с результатом 11,5 балла. Еще одна команда из Тюменской области - "Борцы. Северный десант" оказалась на четвертом месте.

Запись игры покажут по Первому каналу в новогодние праздники.