Около двухсот шестидесяти мест новогодних мероприятий проверили в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

255 мест, где пройдут новогодние и рождественские мероприятия, проверили сотрудники регионального управления МЧС в Тюмени.

Проверки объектов на соответствие требованиям пожарной безопасности продлятся до конца недели.

"Были выписаны около 260 распоряжений на проведение внеплановой выездной проверки. Инспекторы посетят 216 объектов департамента образования, 13 — департамента культуры, 40 — департамента по спорту и молодежной политике", — рассказал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тюмени Главного управления МЧС по Тюменской области Геннадий Грибич.

На том или ином объекте каждый инспектор будет уделять большое внимание путям эвакуации в местах проведения массовых мероприятий, системам противопожарной защиты, обратит внимание на наличие средств пожаротушения. "Обязательно проведут инструктажи и эвакуации, чтобы перед Новым годом люди вспомнили, что нужно делать в случае пожара", — добавил Геннадий Грибич.

Кроме того, сотрудники МЧС проводят профилактическую работу в торговых точках, где продают пиротехническую продукцию, в местах, где будут отмечать Рождество, и на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

Инна Пахомова