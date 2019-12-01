Актер Филипп Рейнхардт снялся в фильме тюменского режиссера Шамиля Агаева

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Швейцарский актер Филипп Рейнхардт, известный по фильмам "Собибор", "Сталинград", "Тобол" и "Жених", снялся в короткометражном фильме "Хэллоу, Грозный!" тюменского режиссера Шамиля Агаева.

Съемки короткометражки прошли в Москве. Филипп Рейнхардт исполнил роль инвестора главного героя.

Режиссер киноленты Шамиль Агаев отметил, что у актера была маленькая роль, но она стала для него настоящим вызовом. "В одной из сцен Филипп должен был зачитать очень эмоциональный, на грани ярости монолог, пока его везут на каталке. Коридор, в котором мы снимали, был очень коротким, поэтому нам приходилось писать по одной реплике. Филиппу нужно было говорить фразу, после чего дожидаться, пока его откатят в начало коридора, и затем, не потеряв эмоционального заряда, продолжить с того же места. В итоге команда толкала каталку туда и обратно около 50 раз. Филипп был выжат, но цель была достигнута, сцену мы сняли именно так, как планировали", — рассказал режиссер.

Короткометражка "Хэллоу, Грозный!" рассказывает о молодом человеке, который всю жизнь прожил в Европе, но вынужден вернуться на родину. Картина войдет в альманах "Россия историй", который выйдет в прокат в 2020 году.