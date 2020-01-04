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Восемь многоквартирников Уватского района вошли в региональную программу по переселению жильцов

Общество, 09:01 04 января 2020

www.uvatregion.ru

Восемь многоквартирных домов Уватского района вошли в региональную программу по переселению граждан из аварийного жилья в 2020 году. На покупку квартир из областного бюджета выделено 165 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Данные дома введены в эксплуатацию в 60-80 г. и признаны аварийными в 2014 и 2016 годах. Необходимо расселить 77 жилых помещений в Увате, Нагорном, Мугене и Демьянке. В них проживает 127 человек.

Глава Уватского района Сергей Путмин считает, что включение района в областную программу переселения из аварийного жилья – это одно из важнейших мероприятий, которое будет иметь положительные последствия в 2020 и следующих годах.

"Запускается процесс жилищного строительства, оживится рынок жилья, появятся квартиры не только для переселенцев, но и для работников бюджетной сферы – их потребность в районе высокая. На месте снесенных аварийных домов будут сформированы новые строительные площадки, которые позволят дальше продолжать застройку и улучшать жилищные условия наших людей", – добавил он.

Отметим, по данной программе в 2021 и 2022 годах планируется расселить еще 85 жилых помещений в Демьянке и Туртасе, в которых проживают 172 человека.

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# ветхое жилье , переселение , Уватский район

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