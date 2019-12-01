Шоу Дедов Морозов и Снегурочек прошло в Исетске

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Шоу Дедов Морозов и Снегурочек прошло в Исетском Доме культуры. Деды Морозы, Снегурочки и сказочные герои из различных резиденций всего района боролись за звания лучших морозных помощников, сообщает администрация муниципалитета.

Конкурсная программа состояла из трех этапов: "Зимние гости" - визитная карточка; "Игра в подарок" - вовлечь в игру всех и детей и взрослых; "Дед Мороз точка ру" - оригинальное поздравление с Новым годом.

По итогу конкурса победителями стали по номинациям:

- "Лучший музыкальный номер" - творческий проект "СнегоЁжки" (Шороховский ДК, Бархатовский ДК, Гаёвский ДК, Турушовский СК);

- "Лучшие новогодние образы" - творческий проект "Лесные зверята и Новый год" (Красновкий ДК, Новиковский СК, Решетниковский СК);

- "Мастера новых затей" - Коммунаровский ДК;

- "Новогодние сюрпризы" - Рассветовский ДК;

- "Приз зрительских симпатий" - Слободобешкильский ДК;

- "Неординарная личность" - Бобылёвский ДК.

В завершение праздника всем представителям морозных помощников вручили удостоверения, дающие право принимать участие во всех новогодних торжествах, дарить подарки, организовывать игры, розыгрыши, водить хороводы вокруг елки.

Финал конкурса пройдет 21 декабря на открытии главной новогодней елки Исетского района.