Заблокированы интернет-ресурсы по продаже поддельных диагностических карт

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

25 ресурсов по продаже поддельных диагностических карт выявили сотрудники Ялуторовской межрайонной прокуратуры в ходе мониторинга интернета. На них размещалась информация о продаже диагностических карт без фактического прохождения технического осмотра транспортного средства, сообщает прокуратура региона.

При этом федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Ялуторовская межрайонная прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Доступ к противоправной информации заблокирован.