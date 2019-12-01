  • 18 декабря 201918.12.2019среда
  • USD62,5326
    EUR69,6801
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер юго-восточный

Заблокированы интернет-ресурсы по продаже поддельных диагностических карт

Общество, 18:35 17 декабря 2019

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

25 ресурсов по продаже поддельных диагностических карт выявили сотрудники Ялуторовской межрайонной прокуратуры в ходе мониторинга интернета. На них размещалась информация о продаже диагностических карт без фактического прохождения технического осмотра транспортного средства, сообщает прокуратура региона.

При этом федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Ялуторовская межрайонная прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Доступ к противоправной информации заблокирован.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# прокуратура , транспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:16 17.12.2019Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии "Оскар"
19:05 17.12.2019Союз ветеранов Югры отметит 100-летие Героя Социалистического Труда Василия Бахилова
18:54 17.12.2019"Транснефть-Сибирь" провела для школьников открытый урок об основах пожарной безопасности
18:35 17.12.2019Заблокированы интернет-ресурсы по продаже поддельных диагностических карт