В Юргинском районе для ветеранов провели конкурсы и мастер-классы

| Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Выступление творческих коллективов, конкурс и мастер-классы прошли в рамках передвижного проекта "Ветеранам с любовью" в Юргинском районе 17 декабря, сообщает комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Перед гостями выступили творческие коллективы из Тюмени и Юргинского района, среди них - участница второго сезона вокального шоу на Первом канале "Голос дети" Аделина Кюрджиева, финалистка детского "Евровидения 2019" Ксения Кушнер, представитель центра татарской культуры Ринат Гарифуллин. Для ветеранов провели мастер-классы. Ветераны на суд жюри представили свои работы в номинациях "Сделано своими руками" и "Приготовлено своими руками".

По словам заместителя главы Юргинского района Татьяны Подвальных, такие мероприятия важны и для ветеранов, и для подрастающего поколения.