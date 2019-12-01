Автопарк тюменских лесничеств пополнился новыми патрульными машинами

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На предновогодние маршруты патрулирования тюменских лесов вышли более 50 новых автомобилей, приобретенных в рамках национального проекта "Экология" и регионального проекта "Сохранение лесов". Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

"До обновления автопарк тюменских филиалов насчитывал 213 единиц грузопассажирской техники, - отмечено в сообщении. - В этом году закуплены 31 грузопассажирский бортовой УАЗ и 25 бортовых "Егерь-2" на базе ГАЗ-33088".

С учетом новой техники областной департамент лесного комплекса подготовил и согласовал графики дежурств с территориальными ОВД и УГИБДД УМВД по Тюменской области на передвижных и стационарных постах. Также утверждены маршруты патрулирования. В декабре состоится 480 рейдов (в прошлом году их было 307).

С 16 декабря сотрудники ГКУ "Тюменьлес" и федерального лесного надзора департамента лесного комплекса Тюменской области совместно с представителями правоохранительных органов патрулируют территории лесного фонда в усиленном режиме.

Новая техника, по оценке специалистов, позволяет патрулировать лесные территории строго по графику, оперативно реагировать на нарушения и своевременно их пресекать.

Патрулирование лесов осуществляется в круглогодичном режиме. Протяженность каждого маршрута – не менее 100 км в день, пешком такие расстояния не осилить. В зависимости от факторов риска увеличивается и кратность патрулирования. Так, в пожароопасный сезон для предотвращения возможных лесных пожаров рейды проходят несколько раз в сутки.

Перед новогодними праздниками сотрудники государственного лесного надзора проводят рейды в тюменских лесах для сохранения хвойных молодняков и проверки легальности транспортировки древесины.