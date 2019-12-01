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Фестиваль актуального научного кино стартует в опорном вузе

Общество, 08:20 23 декабря 2019

организаторов Всероссийской акции «День короткометражного кино» | Фото: организаторов Всероссийской акции «День короткометражного кино»

Фестиваль актуального научного кино ФАНК состоятся показы документальных фильмов о науке и технологиях в актовом зале седьмого корпуса (ул. Мельникайте, 70) с 23 по 27 декабря, сообщает ТИУ.

Проект создан для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования.

Партнерами проекта выступают: телеканал "Наука", Русское географическое общество, телеканал "Discovery Channel", Международный фестиваль зеленого документального кино ECOCUP, Международный фестиваль Academia Film Olomouc, Европейская Академия научного Кино.

Вход свободный. Расписание показов здесь.

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# кино , ТИУ

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