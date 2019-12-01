Около ста родителей собрала стратегическая сессия #ПРОДЕТЕЙ в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Около ста представителей родительских комитетов тюменских школ собрала стратегическая сессия #ПРОДЕТЕЙ, которая прошла в мультицентре "Контора пароходства", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

"Главное для ребенка – это папа и мама. Личность ребенка формируется под влиянием взрослых. Когда мы не находим общего языка с детьми, когда сердимся – нужно вспомнить себя. Мы тоже жили с сомнениями, страхами, тревогами и вопросами, которые не смогли задать по разным причинам. Главное — уловить эту тревогу в ребенке и вовремя протянуть ему руку помощи. Дети должны жить с уверенностью, что папа с мамой всегда рядом", — подчеркнул уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

На стратегической сессии была организована работа нескольких площадок: "Тенденции и перспективы развития отцовства в России" (модератор — председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин), "Сообщества и органы власти: роли, риски и точки роста. Перспективы формирования экосистемы городского пространства" (модератор — председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Алексей Краев).

На дискуссионной площадке рассмотрели вопросы: "Современные возможности отцовско-детского взаимодействия", "Повышение авторитета педагога и престижа учительской профессии", "Риски и профилактика раннего начала половой жизни".

В конце участники сессии #ПРОДЕТЕЙ подвели итоги и наметили планы по совершенствованию работы.