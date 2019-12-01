  • 21 декабря 201921.12.2019суббота
  • USD62,4071
    EUR69,3780
  • В Тюмени -8..-10 С 5 м/с ветер северный

В Европейском микрорайоне откроют детский сад в 2020 году

Общество, 14:53 21 декабря 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Детский сад в Европейском микрорайоне Тюмени откроют в 2020 году. На фасаде уже появился адрес – проезд Европейский, 2. У трехэтажного здания панорамные окна, имеется атриум.Садик рассчитан на 325 мест.

Прилегающую территорию также благоустроят: детские площадки для игр и развития будут интересны для воспитанников разных возрастов. Здесь оформят аккуратные газоны, разные виды растений и прогулочные аллеи.

Строительство ведет компания "Брусника", объект будет передан администрации города для дальнейшего управления. Рядом началось возведение школы.

Как выяснил "Вслух.ру", в 2020 году в Тюмени также планируют ввести детские сады на Войновке, в Ямальском-2, микрорайоне "Суходолье" и ЖК "Апрель". Всего по Тюменской области планируется ввод 21 объекта образования, в том числе 7 детских садов, 12 школ, одна из которых находится в Казарово.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:49 21.12.2019Старшеклассники Ярковского района встретились на форуме
15:02 21.12.2019В Казанском районе выбрали Снегурочку 2020 года
14:53 21.12.2019В Европейском микрорайоне откроют детский сад в 2020 году
14:14 21.12.2019Тюменские разработчики представят свои проекты региональным компаниям