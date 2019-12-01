В Европейском микрорайоне откроют детский сад в 2020 году

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Детский сад в Европейском микрорайоне Тюмени откроют в 2020 году. На фасаде уже появился адрес – проезд Европейский, 2. У трехэтажного здания панорамные окна, имеется атриум.Садик рассчитан на 325 мест.

Прилегающую территорию также благоустроят: детские площадки для игр и развития будут интересны для воспитанников разных возрастов. Здесь оформят аккуратные газоны, разные виды растений и прогулочные аллеи.

Строительство ведет компания "Брусника", объект будет передан администрации города для дальнейшего управления. Рядом началось возведение школы.

Как выяснил "Вслух.ру", в 2020 году в Тюмени также планируют ввести детские сады на Войновке, в Ямальском-2, микрорайоне "Суходолье" и ЖК "Апрель". Всего по Тюменской области планируется ввод 21 объекта образования, в том числе 7 детских садов, 12 школ, одна из которых находится в Казарово.