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Уникальную операцию по восстановлению голоса выполнили в Тюмени

Общество, 15:29 23 декабря 2019

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Уникальную операцию по восстановлению голоса методом эндоскопической аугментации голосовой складки выполнили в Тюмени, сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.

Вновь обрести голос пациентке помог профессор кафедры респираторной медицины с курсом рентгенологии и стоматологии Тюменского ГМУ, главный внештатный оториноларинголог департамента здравоохранения Тюменской области Дмитрий Щербаков. Показательная операция прошла для оториноларингологов, эндокринных хирургов Тюменской области и приглашенных специалистов из Ташкента, Москвы, Челябинска в МСЧ "Нефтяник" во время третьей областной конференции "Современные технологии в хирургии органов головы и шеи".

В ходе мастер-класса прошли еще две операции по удалению щитовидной железы. Их провели директор Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Дмитрий Семёнов и хирург-эндокринолог из Ташкента Бектош Насимов. Участники конференции наблюдали за выполнением операций в прямом эфире и задавали вопросы в формате живой дискуссии.

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# конференция , МСЧ Нефтяник , Тюменский медицинский университет , хирургия

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