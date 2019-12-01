Уникальную операцию по восстановлению голоса выполнили в Тюмени

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Уникальную операцию по восстановлению голоса методом эндоскопической аугментации голосовой складки выполнили в Тюмени, сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.

Вновь обрести голос пациентке помог профессор кафедры респираторной медицины с курсом рентгенологии и стоматологии Тюменского ГМУ, главный внештатный оториноларинголог департамента здравоохранения Тюменской области Дмитрий Щербаков. Показательная операция прошла для оториноларингологов, эндокринных хирургов Тюменской области и приглашенных специалистов из Ташкента, Москвы, Челябинска в МСЧ "Нефтяник" во время третьей областной конференции "Современные технологии в хирургии органов головы и шеи".

В ходе мастер-класса прошли еще две операции по удалению щитовидной железы. Их провели директор Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Дмитрий Семёнов и хирург-эндокринолог из Ташкента Бектош Насимов. Участники конференции наблюдали за выполнением операций в прямом эфире и задавали вопросы в формате живой дискуссии.