АО "Транснефть – Сибирь" отмечено дипломом первой степени за лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование субъектов УФО

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" отмечено дипломом первой степени по итогам смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа (УФО) по итогам 2019 года.

В рамках смотра-конкурса оценивалось планирование и проведение обучения по программе подготовки нештатных формирований, наличие современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий, оснащение НАСФ специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Награждение представителей предприятия состоялось в Челябинске в ходе совещания по итогам работы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ, находящихся в пределах Уральского федерального округа. В совещании принимали участие заместитель министра МЧС России Илья Денисов, начальники главных управлений МЧС России УФО, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители промышленных предприятий, ведущих производственную деятельность на территории УФО.

Деятельность подразделений АО "Транснефть – Сибирь" была неоднократно позитивно отмечена в ходе обсуждения вопросов эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Высокий уровень готовности специализированных подразделений предприятия подтверждают учебно-тренировочные занятия, пожарно-тактические учения и комплексные учения, регулярно проводимые со структурными подразделениями Главных управлений МЧС России по субъектам РФ.

В ходе совещания подведены итоги деятельности территориальных подсистем УФО в 2019 году и поставлены задачи на 2020 год. Участники совещания рассмотрели результаты деятельности подразделений пожарно-спасательной службы по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, обеспечению безопасности людей на водных объектах, организации работ по ликвидации лесных пожаров.