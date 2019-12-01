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Аэропорт Рощино претендует на национальную премию

Общество, 19:31 23 декабря 2019

аэропорт Рощино во ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте

Аэропорт Рощино претендует на национальную премию "Воздушные ворота России". Помочь признать тюменский аэропорт одним из лучших в стране могут пассажиры.

Организаторы премии запустили народное голосование. В нем две номинации. За звание "Самый комфортный аэропорт" борются 15 аэропортов: Шереметьево, Внуково, Пулково, Кольцово, Рощино и другие.

Шесть аэропортов попали в номинацию "Лучшее дизайнерское решение".

Голосование открыто. Итоги конкурса подведут на VI национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации (NAIS) в московском "Крокус Экспо" 5-6 февраля 2020 года.

"Лучшие аэропорты награждаются на NAIS. Премия "Воздушные ворота России" призвана определять самые эффективно и стабильно развивающиеся аэропорты России и формировать их позитивный имидж и репутацию в обществе", - отметили организаторы конкурса.

Анжела Лебедева

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# аэропорт Рощино , голосование , национальная премия

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