Аэропорт Рощино претендует на национальную премию
Аэропорт Рощино претендует на национальную премию "Воздушные ворота России". Помочь признать тюменский аэропорт одним из лучших в стране могут пассажиры.
Организаторы премии запустили народное голосование. В нем две номинации. За звание "Самый комфортный аэропорт" борются 15 аэропортов: Шереметьево, Внуково, Пулково, Кольцово, Рощино и другие.
Шесть аэропортов попали в номинацию "Лучшее дизайнерское решение".
Голосование открыто. Итоги конкурса подведут на VI национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации (NAIS) в московском "Крокус Экспо" 5-6 февраля 2020 года.
"Лучшие аэропорты награждаются на NAIS. Премия "Воздушные ворота России" призвана определять самые эффективно и стабильно развивающиеся аэропорты России и формировать их позитивный имидж и репутацию в обществе", - отметили организаторы конкурса.
Анжела Лебедева