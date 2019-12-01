В Тюмени вручили премию имени Виктора Муравленко

фото из архива 2016 года Тюменской областной думы фото из архива 2016 года Тюменской областной думы

Масштаб личности Виктора Муравленко предопределил учреждение уникальной премии его имени. Об этом на церемонии вручения областной премии им. Виктора Муравленко за 2019 год заявил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

"Премия зарекомендовала себя как уникальный знак общественно-государственного признания вклада конкретных специалистов в экономическое, социальное, политическое развитие нашего региона. Ею отмечено более 1000 наших земляков", - подчеркнул он.

Дела Героя Социалистического Труда, легендарного начальника Главтюменнефтегаза Виктора Муравленко, как отметил Сергей Корепанов, навсегда внесены в историю Отечества. "Человек-легенда, человек-эпоха, он прошел путь от бурового мастера до руководителя Главка, оставил след в развитие нефтегазодобывающей отрасли, практически всей России, - отметил он. - Работал в Куйбышевской и Томской областях, на Сахалине, но по-настоящему организаторский талант Виктора Ивановича раскрылся на тюменской земле. Он создал крепкую команду профессионалов - единомышленников, мобилизовал тысячи первопроходцев, которые освоили тюменский север, создали нефтегазовый комплекс Западной Сибири, построили новые города и поселки".

Сергей Корепанов считает справедливым, что премия имени Виктора Муравленко вручается не только специалистам и ветеранам нефтегазового комплекса, но и представителям других профессий.

"Ведь все вместе мы делаем единое дело – работаем на благо Тюменской области и живущих здесь людей", - сказал председатель Тюменской областной думы.

Сегодня премию получили 65 представителей самых разных профессий, опыта и возраста. За внедрение высоких технологий в нефтяной и газовой промышленности (в области бурения, вышкостроения, добычи нефти и газа, ремонта скважин, за талантливые научные и технические достижения, за разработку и внедрение научно-технических и проектных решений, изобретений, имеющих большую экономическую значимость в нефтяной и газовой отраслях, за научные разработки и внедрение современных видов транспорта и средств связи при обустройстве нефтяных и газовых месторождений, за достигнутые успехи в создании и расширении материально-технической базы здравоохранения, улучшении медицинского и социального обслуживания ветеранов, работников нефтегазового комплекса, их семей и детей, за развитие производства и поставки сельскохозяйственной продукции в нефтяные и газовые районы области, за лучшие произведения художественной литературы, журналистики и публицистики, рассказывающие о жизни и труде нефтяников и газовиков, за лучшие произведения музыкального, театрального и изобразительного искусства, за высокие достижения в спорте, организацию спортивно-массовой работы в городах и районах трудовых коллективов нефтяников и газовиков, учебных заведений.

Виктор Иванович Муравленко родился 25 декабря 1912 года в станице Незамаевская, ныне Павловского района Краснодарского края. В 1936 году окончил Нефтяной институт в городе Грозный по специальности "инженер по бурению нефтяных и газовых скважин". Трудовую карьеру начал на нефтепромысле в Чечено-Ингушской АССР. С 1936 года служил в Красной Армии, учился в кавалерийской школе.

С 1965 года Муравленко работал в Тюменской области. С сентября 1965 года — начальник главного Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности Совнархоза РСФСР (Главтюменнефтегаз). Принимал активное участие в создании важной энергетической базы СССР в Западной Сибири и её инфраструктуры.

В 1972 году награжден Государственной премией СССР "За разработку и внедрение комплекса технико-технологических и организационных решений, обеспечивших в сложноклиматических условиях ускоренное создание нового нефтедобывающего района". Избирался членом Тюменского обкома КПСС, делегатом трёх съездов КПСС, депутатом Верховного Совета СССР.

Умер 15 июля 1977 года в Москве. В год его смерти Главтюменнефтегаз разрабатывал 28 нефтяных месторождений, в том числе крупнейшие - Самотлорское, Мамонтовское, Фёдоровское. В честь Муравленко названы город в Тюменской области, один из крупнейших в нефтяной промышленности НИИ "Гипротюменнефтегаз", средняя школа в поселке Парфёново Тюменской области, горный перевал через хребет Сунтар-Хаят.

Борис Олейник