Турклуб опорного вуза победил в чемпионате по спортивному туризму

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Призером чемпионата Российского студенческого спортивного союза по спортивному туризму в группе дисциплин "маршрут" стал Тюменский индустриальный университет. Поход по Тофаларии, совершенный турклубом "Серпантин" в августе 2019 года, признали лучшим в дисциплине "комбинированный маршрут", сообщает вуз.

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Трехнедельный автономный поход по Тофаларии — регион в центральной части Восточного Саяна на западе Иркутской области - предприняла туристская группа в составе 11 путешественников, уже имеющих за плечами опыт летних и зимних походов. Это один из самых автономных походов "Серпантина", рассказала руководитель турклуба Екатерина Сыроватка. К тому же, у этого похода была самая высокая категория трудности. Пеший маршрут проходил больше чем в 100 км от ближайшей автодороги. Ребята шли 14 дней через тайгу, перевалы, бурелом, сказочные по красоте долины и непроходимый кустарник, а затем 170 км сплавлялись по реке Кизир. Максимальная высота Восточного Саяна в районе, где побывали ребята, составляет около 2 тыс. 990 метров.

"Я понимала, что у похода третья категория сложности, поэтому у нас были хорошие шансы на победу, но у других турклубов тоже были мощные походы, так что нельзя сказать, что это был ожидаемый результат", — сказала Екатерина Сыроватка.

Второе место в этой категории завоевали туристы из Тверского государственного технического университета, третье место – за Институтом физической культуры и спорта, г. Оренбург.

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Победители из ТИУ по результатам обошли серебряного призера соревнований более чем на 30 баллов, а бронзового — на 40.

Кроме статуса победителей чемпионата, участники похода выполнили спортивные разряды по туризму.

Отмечается, что в 2019 году в чемпионате приняли участие турклубы 27 вузов из 22 регионов России.