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Объявлены победители первой в истории ТюмГУ "Золотой ладьи"

Общество, 17:31 25 декабря 2019

управления стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управления стратегических коммуникаций ТюмГУ

Победители в семи номинациях определены в новом конкурсе "Золотая ладья" в Тюменском государственном университете. Всего было подано 45 индивидуальных и 17 групповых заявок, сообщает управление стратегических коммуникаций учреждения.

"Уходящий год закладывает еще одну хорошую университетскую традицию, традицию общественного признания результатов труда и вовлеченности сотрудников и преподавателей в проекты развития ТюмГУ", - подчеркнул ректор вуза Валерий Фальков.

В число номинантов вошли российские и иностранные граждане, профессора, которые трудятся в ТюмГУ не один десяток лет, и совсем молодые преподаватели, команды центров и учебных институтов, маститые ученые и начинающие исследователи, руководители инновационных управлений и сервисных служб.

Победителей же определило тайное голосование ученого совета. На церемонию награждения пригласили по три финалиста с наибольшим количеством голосов. До объявления результатов интрига тщательно сохранялась.

В итоге в номинации "Команда года" победил институт социально-гуманитарных наук. "Исследователем года" признан заведующий лабораторией микрогидродинамических технологий Александр Федорец. "Преподавателем года" объявили заведующего кафедрой археологии, истории древнего мира и средних веков Александра Еманова. В номинации "Новое имя" золото завоевала и.о. заведующего кафедрой экономики и финансов Кристина Баннова. "Специалистом года" стал заместитель начальника управления корпоративных информационных систем и документационного обеспечения Дмитрий Промоторов. "Лидер года" – начальник управления индивидуальных образовательных траекторий Надежда Федорова. И чемпионством в номинации "Прорыв года" удостоен заведующий лабораторией международных и сравнительно-правовых исследований Сергей Марочкин.

Победители в семи номинациях получили уникальные статуэтки традиционного университетского символа Золотой ладьи, изготовленные из бразильского агата и бронзы. Изделия являются настоящими образцами декоративно-прикладного искусства. Кроме того, номинантам вручили дипломы, памятные призы и денежные премии.

Напомним, конкурс проводился с целью повышения мотивации сотрудников университета, выявления и признания их достижений и талантов, возможность поблагодарить своих коллег в канун юбилейного года 90-летия ТюмГУ.

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# Валерий Фальков , конкурс , ТюмГУ

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