Победители всероссийского новогоднего благотворительного конкурса получат подарки

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Более 1 тыс. 300 юных художников из России, Республики Беларусь и Греции приняли участие во всероссийском конкурсе детского и юношеского изобразительного искусства, организованном Почтой России и благотворительным фондом "Детский хоспис". Он прошел под девизом "Дед Мороз приносит добрые вести", сообщает Почта России.

Творческие работы выполнены в различных техниках: масло, акварель, тушь, графика, валяная игрушка. Самому младшему участнику исполнилось 4 года, старшему - 17 лет. Наибольшее количество рисунков прислали ребята из Санкт-Петербурга и Москвы, Ленинградской, Московской, Тверской, Нижегородской, Свердловской, Иркутской областей, а также Республики Бурятия.

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Жюри оценивало в трех возрастных номинациях не только художественное мастерство работ, но и содержание основной тематики конкурса – сопереживание другим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Призовые места заняли девять участников, еще двое будут награждены специальным подарком от Благотворительного фонда.

Для поддержки паллиативной помощи детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями в России рисунки победителей напечатают на лимитированной коллекции почтовой продукции, они также могут быть задействованы для трансляции социальных видеороликов благотворительного фонда "Детский хоспис" в отделениях почтовой связи.

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Это не первая благотворительная акция Почты России. Одна из них - совместная с благотворительным Фондом спасения "Линия жизни", где любой неравнодушный гражданин на сайте market.pochta.ru может оформить и отправить новогоднюю открытку своим близким. Собранные средства направят для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Кроме того, с помощью действующей акции "Дерево добра" через сайт Почты России можно подарить подписные печатные издания различным социальным учреждениям, в том числе детским.

Почта России продолжит сотрудничать социальными фондами, помогающими тяжелобольным людям.