Тюменских рыцарей объединяет FALCATA

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 20 рыцарей объединились в Тюмени и создали клуб средневекового боя FALCATA. За первый год совместной работы мужчины от 19 до 39 лет выезжали на соревнования в Екатеринбург, Москву, республику Казахстан как Тюменское отделение Конфедерации Госпитальеров.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" его основатель и председатель Сергей Шастунов, начать занятия в клубе могут все, кто в детстве мечтал о доспехах, хочет владеть мечом и участвовать в рыцарских турнирах.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Искусством средневекового боя я увлекся еще в 2009 году, занимался в клубе "Легион", после его того, как его не стало, занимались самостоятельно. В сентябре прошлого года позвал друзей, знакомых, арендовал спортзал. Многие из тех, кто занимается сейчас в "Фалькате", даже не занимались до этого спортом – заинтересовались, пришли, позанимались ,посмотрели бои на ристалищах и остались", - рассказал Сергей Шастунов.

Как он пояснил, аналогичных клубов в Тюмени нет. Есть те, кто занимается разными видами фехтования, рыцари "Фалькаты", участвуют в полноконтактных боях и полностью одоспешенными.

По словам одного из лучших бойцов Романа Жирякова, бить можно как угодно, и чем угодно. Главная цель – положить противника, как только рыцарь касается земли третьей точкой опоры – он выбывает. "Есть индивидуальные бои и командные. В командных участвуют пять на пять, десять на десять рыцарей, на международных турнирах, таких как "Битва наций" даже выходят сто на сто человек. Конечно, бои очень зрелищные, но короткие из-за веса доспехов. Полный комплект весит около 30-40 килограммов", - сказал Роман Жиряков.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Костюмам уделяется большое внимание, он должен соответствовать заявленным временным рамкам, его элементы не должны быть из разных веков. Стоимость полного рыцарского облачения начинается от 40 тыс. рублей, поэтому многие элементы ребята шьют и куют самостоятельно. Вес доспехов должен равномерно распределяться по телу, давать максимальную свободу движений, поэтому изготавливается с учетом индивидуальных параметров человека. Новичкам дают образцы, чертежи, показывают, как правильно изготовить тот или иной вид шлема или, например, "рачий хвост" к нему, защищающий шею. Снаряжение должно максимально обезопасить бойца на ристалище от ударов .

Арсенал оружия у рыцарей разнообразный. "Кто-то работает "щит-меч", кому-то по душе топор, кто-то любит двуручную алебарду – три килограмма веса на двухметровом древке да с замаха обеими руками дает мощнейший удар", - рассказал Сергей Шастунов. Он пояснил, что какая-то специальная физическая подготовка для занятий не требуется, главное – желание заниматься. Тренировки включают в себя растяжку, кроссфит, тяжелую атлетику, элементы из различных боевых искусств. Первый же пробный бой в железном облачении дает возможность желающему понять, подходит ему этот вид спортивного увлечения или нет.

Ирина Кургузова