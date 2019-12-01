Горячую линию по правам пассажиров такси открыл Роспотребнадзор

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Горячая линия, посвященная правам потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга, будет действовать в Тюменской области до 15 января 2020 года, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Бесплатные консультации в Тюмени можно получить по телефонам (3452)20-31-11, 20-34-56.

В территориальном отделе в Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах - по телефонам (3456) 24-68-89, 24-09-46.

В территориальном отделе в Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах - по телефонам (34551) 2-37-28, (34551) 6-03-47.

В территориальном отделе в Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах - по телефонам (34542) 9-03-41, 9-03-48 (Заводоуковск); (34535) 2-01-70 (Ялуторовск).

В территориальном отделе в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах - по телефонам (34546) 2-52-82.

В территориальном отделе в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах - по телефонам (34553) 4-20-16.

Жители области также могут обратиться за консультацией в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" по телефону горячей линии (3452) 68-48-94 (в будние дни), в выходные и праздничные дни по телефону 8(922)267-66-59.