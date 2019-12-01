"Звездный полюс" собирает тюменцев на каток и горки

| Фото: из группы "ЗВЕЗДНЫЙ ПОЛЮС | Каток Тюмень" ВКонтакте | Фото: из группы "ЗВЕЗДНЫЙ ПОЛЮС | Каток Тюмень" ВКонтакте

Официальное открытие зимнего городка "Звездный полюс" состоится у ТРЦ "Сити-Молл" 28 декабря в 17 часов.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" арт-директор катка "Звездный полюс" Марсель Мурзадильдин, в 2019 году излюбленное место активного отдыха тюменцев преобразилось. Организаторы отказались от формата скоростной трассы, убрали детскую крытую зону. Вместо этого поставили чум, сделали снежный лабиринт, открыли два уличных кафе. Отдельно открыли зону с тремя горками разной высоты.

"Это уже зимний городок "Звездный полюс". Сам еще на горках не катался, в субботу первым проверю скорость! Сделаем конкурс на самый дальний заезд, посмотрим, кто дальше прокатится, у кого лучше будет обтекаемость тюбинга и тела. Будут такие мини- олимпийские игры. У нас каждые выходные проводятся игры, интерактивы, конкурсы для детей и семей", - напомнил Марсель Мурзадильдин.

На открытии гостей ждет ледовое шоу, фейерверки, Дед Мороз и Снегурочка на коньках, конкурсы, ди-джей. Вход на каток 250 рублей, работает прокат коньков. Вход на горки отдельный, платный.

Напомним, 28 декабря с 11 до 17 часов в ТРЦ "Сити-Молл" пройдет гастрономический фестиваль "Пельмени Тюмени".

Ирина Ромашкина