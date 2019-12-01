Конкурс-фестиваль "Танцы без границ" прошел в Упоровском районе

| Фото: uporovo.admtyumen.ru | Фото: uporovo.admtyumen.ru

17 творческих коллективов Упоровского района приняли участие во II фестивале-конкурсе "Танцы без границ". Коллектив "Респект" Суерского сельского поселения завоевал гран-при и получил приз зрительских симпатий, сообщает администрация муниципального образования.

Каждый коллектив приготовил для выступления два хореографических номера. Председателем жюри была приглашена хореограф из п. Богандинский Светлана Хлебовская.

В творческом конкурсе-фестивале по решению жюри первое место заняло Видоновское сельское поселение коллектив "Масальские зори".

Второе место было присвоено участникам Упоровского РДК "Группа здоровья 50+" и "Веселым девчатам" Упоровского детского сада "Солнышко".

Третье место разделили между собой коллективы из Скородумского сельского поселения "Софиты", Емуртлинского сельского поселения "Сибирские росы" и с. Упорово "Первичная профсоюзная организация администрации УМР".