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Конкурс-фестиваль "Танцы без границ" прошел в Упоровском районе

Общество, 15:12 28 декабря 2019

uporovo.admtyumen.ru | Фото: uporovo.admtyumen.ru

17 творческих коллективов Упоровского района приняли участие во II фестивале-конкурсе "Танцы без границ". Коллектив "Респект" Суерского сельского поселения завоевал гран-при и получил приз зрительских симпатий, сообщает администрация муниципального образования.

Каждый коллектив приготовил для выступления два хореографических номера. Председателем жюри была приглашена хореограф из п. Богандинский Светлана Хлебовская.

В творческом конкурсе-фестивале по решению жюри первое место заняло Видоновское сельское поселение коллектив "Масальские зори".

Второе место было присвоено участникам Упоровского РДК "Группа здоровья 50+" и "Веселым девчатам" Упоровского детского сада "Солнышко".

Третье место разделили между собой коллективы из Скородумского сельского поселения "Софиты", Емуртлинского сельского поселения "Сибирские росы" и с. Упорово "Первичная профсоюзная организация администрации УМР".

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# Упоровский район , фестивали

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