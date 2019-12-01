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Театральная лаборатория для подростков "Здесь я" пройдет в Тюмени 

Общество, 14:27 29 декабря 2019

Фото: Театральный центр «Космос»

Бесплатная театральная лаборатория для подростков в возрасте от 12 до 18 лет "Здесь я" пройдет в тюменском театральном центре "Космос".

За полгода участники лаборатории посетят серию мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи, пластике и музыке, пройдут курс занятий с психологом, примут участие в читках и обсуждениях. Кроме того, они закончат драматургическую школу, по итогу которой выпустят сборник пьес. Финальной точкой проекта станет создание и постановка спектакля, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

Точная дата запуска проекта пока неизвестна. Информацию можно получить в группе "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте" или по тел. 51-38-51.

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