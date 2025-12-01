Тюменский магистрант использует пшеничную солому для производства аминокислоты триптофан

Магистрант института сервиса и отраслевого управления ТИУ Илья Крайсвитний разрабатывает инновационные технологии по выработке аминокислоты триптофана из пшеничной соломы и отрубей. Его проект, сочетающий биотехнологические методы с четким экономическим обоснованием, предлагает готовое решение для импортозамещения критически важных компонентов, сообщает пресс-служба вуза.

Аминокислота триптофана – одно из ценнейших пищевых веществ, критически важное для производства белков, витаминов (ниацина) и нейромедиатора серотонина. Триптофан широко используется в спортивном и функциональном питании, фармацевтике, комбикормах.

"Сегодня Россия на 100 процентов зависит от импорта триптофана. Технология биотрансформации пшеничной соломы или отрубей в эту аминокислоту способна кардинально изменить ситуацию, – объяснил Илья. – Для превращения жесткой клетчатки в высокоценный продукт мы применяем метод ферментации – перспективную, безопасную и экологичную технологию без побочных продуктов".

Суть биоферментации заключается в том, что специально подобранные микроорганизмы или их ферменты перерабатывают сложные соединения отходов, превращая их в нужные вещества. Это естественный, управляемый и экологичный процесс, не требующий агрессивной химии. Именно он, по мнению молодого исследователя, станет "мотором" для будущих производств.

Потенциал разработок не ограничивается пищевой промышленностью. Модифицированные волокна из агроотходов могут стать армирующей добавкой в биокомпозитах для стройматериалов, основой для биоразлагаемой упаковки, источником чистого триптофана для фармацевтики, крахмалом для биоремедиации в нефтяной отрасли.