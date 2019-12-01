Тюменский Выставочный зал привлекает новых посетителей

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Более 200 тыс. человек посетили тюменский Выставочный зал в 2019 году. Это на 20 тыс. больше, чем в 2018 году.

"Количество посетителей растет год от года. И в первую очередь это связно с обширной тематикой проводимых мероприятий - начиная от выставок-продаж продуктов питания, рассады, школьных товаров, текстиля, одежды, и заканчивая промышленным оборудованием и проектированием нефтяных месторождений, а также благодаря реализации новых, совершенно уникальных для нашего города выставочных проектов", - рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. -

Самый яркий пример - в новом формате прошла выставка "Охота и рыбалка", в рамках которой впервые в Тюмени состоялся открытый чемпионат России и стран СНГ по таксидермии.

Всего в 2019 году прошло 19 выставок, самыми посещаемыми из которых стали "Школьная" и православная "Духовные традиции и богатство России". Также впервые на площадке Выставочного зала летом был открыт "Парк развлечений ZOOроботы", где были представлены более 30 роботов из США, Китая, Японии, Европы и России.

"Если подводить итоги года, то нельзя не сказать и о наших работах по модернизации Выставочного зала. В частности отремонтировали входную группу и добавили света в главном павильоне. Обновления продолжатся и в следующем году", - отметил Михаил Брудков.