Более пятисот обращений поступило в службу тюменского бизнес-омбудсмена в 2019 году

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522 обращения граждан и организаций поступило в службу уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области в 2019 году. Это на 27 обращений больше, чем в 2018 году, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

На конец года работа закончена над 97% обращений. Переходящими на 2020 год остаются обращения, по которым уполномоченный обратился в суд, а также обращения, поступившие в последнюю неделю декабря 2019 года.

17% вопросов были связаны с применением налогового законодательства, законодательства о страховых взносах, правилах применения контрольно-кассовой техники и обязательной маркировки товарной продукции. 15% - обращения, касающиеся земельного законодательства, вопросов имущественного характера, а также вопросов, касающихся размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций.

11% обращений касались вопросов проведения проверок органами государственного и муниципального надзора. Обращения предпринимателей по данной категории касались как несогласия с предъявляемыми требованиями, разъяснения порядка проведения проверок, просьб предпринимателей о сопровождении их при проведении проверки, так и возможности снижения размера назначенного наказания или изменения его вида на более мягкое. Еще 11% сообщений от бизнес-сообщества были связаны с применением федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В 7% случаев заявители выражали несогласие с принятыми нормами права, либо предлагали внести изменения в действующие нормативные правовые акты РФ. Если в 2018 году количество таких обращений составляло 19%. Однако это не означает, что представителей бизнес-сообщества не интересует вопрос корректировки действующих правовых норм, в 2019 году подобные обращения стали более адресны. Из них более 50% обращений касались вопроса о несогласии с отменой ЕНВД, продлением срока его действия. Также обращались с предложениями по внесению изменений в федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (12%), по корректировке тарифов и нормативов вывоза твердых коммунальных отходов (3%).

В сфере применения гражданского законодательства, защиты гражданских прав (действия конкурентов, контрагентов, в том числе естественных монополий и кредитных организаций) предприниматели направляли обращения в 7% случаев. 5% заявлений содержали жалобы на действия полиции, в том числе при проведении оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, включая несогласие с возбуждением уголовных дел в отношении предпринимателей. В 2018 году количество подобных обращений составляло 14%.

4% осталось у обращений по вопросам исполнения условий государственных и муниципальных контрактов, 3% - у обращений, связанных с проводимой мусорной реформой.

Среди территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти и организаций большее количество обращений затрагивало деятельность налоговой службы (46%), Управления Роспотребнадзора по Тюменской области (11%), органов полиции, дознания и следствия (9%), ФКУ "Уралуправтодор" (8%).

Среди региональных органов исполнительной власти 23% заявлений поступало по поводу Управления автомобильных дорог, они касались вопроса применения федерального законодательства, а именно обязывания владельцев дорожного сервиса и иных организаций, имеющих примыкание к федеральным автомобильным дорогам, строить переходно-скоростные полосы и устанавливать на них освещение за свой счет. 19% обращений затрагивали деятельность департамента имущественных отношений Тюменской области, в частности вопросов предоставления прав на земельные участки, выдачи разрешений на их использование.

14% обращений касались работы регионального департамента тарифной и ценовой политики, а именно установления тарифов и нормативов по вывозу твердых коммунальных отходов, 12% - департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области совместно с фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области" (вопросы оказания государственной поддержки). 9% заявлений были посвящены вопроса проведения внеплановых проверок и административных расследований.

По результатам рассмотрения обращений заявителей признана необходимость в применении мер реагирования в досудебном или судебном порядке в 45,9% случаев (в 2018 году данный показатель составлял 29,2%, в 2017 году - 18,7%, в 2016 году – 19%, в 2015 году – в 26%, в 2014 году - 24%).

Увеличение показателя по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области связывает с возросшим количеством обращений индивидуальных предпринимателей на действия налоговых органов по начислению страховых взносов с дохода свыше 300 тыс руб., по результатам рассмотрения которых уполномоченный обращается в арбитражный суд Тюменской области.

Дарья Казакова