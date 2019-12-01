Выставка "Пришвин - певец природы" откроется в Ялуторовске

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Выставка "Пришвин – певец природы" откроется в доме декабриста М. И. Муравьева-Апостола 17 января, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Представленные фотографии (подлинники и копии), учебные пособия рубежа XIX-XX веков, один из первых советских фотоаппаратов, а также книги Михаила Пришвина, помогут посетителям узнать много новых и интересных фактов из жизни писателя.

Михаил Пришвин - русский писатель, прозаик и публицист, исследовавший в своем творчестве важнейшие вопросы человеческого бытия, размышлявший о смысле жизни, религии, взаимоотношениях мужчины и женщины, о связи человека с природой.

Жизнь Пришвина частично связана с тюменским краем. В Тюмени будущий певец природы провел юность. Проживая у своего богатого дяди, купца И. И. Игнатова, юный Миша, как и большинство его сверстников из семей состоятельных, посещал тюменское Александровское реальное училище. Данный период был мастерски описан им в автобиографическом произведении "Кащеева цепь".

В более зрелом возрасте, Михаил Пришвин увлекся фотографией. Расширить горизонты эрудиции и узнать, как связаны Тюмень и замечательный автор, блестяще изображавший природу на страницах своих произведений, поможет данная выставка.

Телефон для справок: 8 (34535) 2-03-65, 2-01-94.