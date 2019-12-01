Рекордное количество художников, работ и дебютантов собрала "Палитра Ишима"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

220 работ от 56 художников, что на шесть больше, чем в 2018 году, поступило на конкурс "Палитра Ишима-2019". Свои творения представили также десять дебютантов – максимальное число новичков за все годы проведения выставки.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор Арт-галереи Юлия Лузина.

Она добавила, что "Палитра Ишима" – старейший конкурс среди художников, который проводится больше десяти лет. Он призван не только презентовать работы художников, но и подвести итоги художественной жизни города за год. В нем участвуют мастера от 17 до 90 лет. А вот в "Малой палитре" свои работы представляют юные воспитанники изостудий и школ искусств.

Во взрослой "Палитре" были выделены победители в семи номинациях: "Натюрморт" - Анатолий Мартынюк, "Портрет" - Василий Лукошков, "Пластика" - Владимир Кривых, "Дебют года" - Ольга Тимлер, "Акварель" - Валентин Манухин, "Жанровые работы" - Борис Троегубов, "Акварельный портрет" - Ксения Шешукова.

В конкурсе "Палитра Ишима: Родины любимый уголок" места распределились следующим образом: золото взяла Татьяна Манухина, серебро – Виталий Емельянов, бронзу – Александр Игнатченко.

В отдельную номинацию "Открытие года" были выделены работы молодой художницы Юлии Репиной. Девушка окончила художественную школу в 2000 году и с тех пор не брала в руки кисть. А 10 месяцев назад, в 33 года вновь начала писать.

"Да, так бывает, возникло естественное желание рисовать, которому я не стала противиться. Возможно, меня вдохновили на это слова Никаса Сафронова, с которым я познакомилась на выставке в Ишиме, о том, что от меня исходит свет творчества. А может быть, просто случился в моей жизни год открытий: побывала на концерте любимой исполнительницы, сделала давно задуманную фотосессию, полетала на вертолете, освоила новые виды спорта. И вот – шикарный финал года – участие в "Палитре Ишима". Очень приятно, что мои работы заметили, это здорово укрепляет веру в себя! А молодым художникам советую не рисовать в стол, а выставлять свои работы, потому что удача любит смелых!" - подчеркнула Юлия Репина.

Она отметила, что главными зрителями для нее стали мама и сын Елисей.

Изюминкой выставки, по словам директора Арт-галереи, стала коллекция гипсовых отливков уроженца Ишима Вениамина Федоренко. Сейчас это именитый художник, который живет в Кронштадте. Коллекцию он подарил Валерии Лузиной, а она решила представить ее на выставке.

На "Палитре Ишима" были представлены работы в разных техниках: живопись, графика, гобелен, резьба по дереву, корнепластика, аппликация, мелкая пластика, смешанная техника и даже арт-объекты. К примеру, Лука Емельянов представил инсталляцию в виде загрунтованной скрипки, а сверху – рисунок.

Победителей "Малой палитры" можно посмотреть здесь.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во "ВКонтакте" | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во "ВКонтакте"

Инна Кондрашкина