Тюменские общественники рассказали о планах на 2020 год

| Фото: egosano.files.wordpress.com | Фото: egosano.files.wordpress.com

Тюменские медики-волонтеры продолжат работу с пациентами онкологического диспансера в 2020 году, сообщила руководитель проекта "Добромед-profi", студентка Тюменского медколледжа Дания Апасова.

"После Нового года мы будем помогать в хосписе, продолжим работать в Доме ребенка, собираемся реализовывать проект "Военно-медицинская эстафета 2.0", проводить различные мастер классы и акции по первой медицинской помощи и прочее", - пояснила она.

Развиваться планируют и в тюменской организации многодетных семей. "В планах у нас работа по развитию филиалов и участие в грантах, - отметила руководитель организации многодетных семей, секретарь Тюменского отделения Национальной родительской ассоциации Елена Майсюк. – Наша задача – создание филиалов в районных центрах и городах. В Тобольске подобная независимая организация многодетных семей уже открыта. Планируем поездки по области и проведение встреч и семинаров в тех населенных пунктах, где это действительно нужно. Практика показывает, что местные жители недооценивают потенциал НКО. Более плодотворно хотим работать с благотворителями. Будем продолжать пытаться решать проблемы многодетных семей, взаимодействуя с органами власти".

А вот тюменские поэты и писатели строят планы на организацию событий.

"В первую очередь мы хотим провести фестиваль "Всемирный день поэзии" в 2020 году. И очень надеемся, что получится это сделать в тюменском драмтеатре", - сказала руководитель объединения тюменских поэтов и писателей Юлия Стафеева.

Напомним, что в Тюменской области в 2020 году пройдет немало памятных мероприятий: 75-летний юбилей Великой Победы, 235 лет гербам Тобольска, Тюмени, Ишима, Сургута, Ялуторовска, 100 лет главной библиотеке региона и обществу научного изучения местного края, 55 лет областному профсоюзу работников нефтяной и химической промышленности, 30 лет со времени возрождения Тобольско-Тюменской епархии, 135 лет железной дороге Екатеринбург - Тюмень, 415 лет со времени основания в Тюмени Ямской слободы, сообщает "Тюменская область сегодня".