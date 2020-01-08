Общественные зарядки для гаджетов небезопасны, предостерегают эксперты

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Получить доступ к данным, хранящимся в телефонах граждан, а также загрузить на них вредоносное программное обеспечение могут злоумышленники с помощью USB-входов на общественных зарядных устройствах. Об этом сообщают РИА Новости.

Как отмечает заместитель руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике компании Group-IB Сергей Никитин, в стандартных USB-кабелях находится четыре провода: два для передачи данных, один для подачи тока ("фаза", обычно пять вольт) и еще один - "ноль". Фактически, для того, чтобы заряжать любой гаджет от USB, достаточно двух проводков - "ноль" и пять вольт. Проблема в том, что возможно злонамеренное воздействие, когда либо в кабель для зарядки встраивается специальное устройство, либо в само зарядное устройство могут добавить маленький компьютер, пояснил эксперт.

Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Георгий Старостин добавил, что установить дополнительное оборудование для взаимодействия с телефоном на публичные зарядные станции может как сама компания, предоставляющая такой сервис, например, для сбора пользовательских данных с целью их дальнейшего анализа и продажи рекламодателям, так и злоумышленники.

В пресс-службе компании Avast указали, что при наличии каких-либо уязвимостей в программном обеспечении USB телефона хакеры могут получить полный контроль над подключенным телефоном.

Для того, чтобы избежать таких последствий, владельцам гаджетов советуют по возможности избегать общественных станций для зарядки устройств.

"В идеале, если вы планируете поездку, лучше заранее позаботиться об этом вопросе: приобрести портативный блок питания или USB-кабели, в которых провода передачи данных были удалены, чтобы кабель мог только заряжать устройство. Если же ничего вышеперечисленного у вас нет, а зарядить телефон нужно, внимательно смотрите на уведомления: выбирайте опцию "только зарядка", чтобы он не передавал никаких данных", - отмечают в Avast.

Эксперт Group-IB Сергей Никитин, в свою очередь, указал, что если пользователю критично зарядить телефон на общественной станции, то защитить его можно через "двойную зарядку" с помощью внешнего аккумулятора. Кроме того, если у смартфона есть функция беспроводной зарядки, стоит пользоваться ею - никакие данные при этом не передадутся.