Открыта регистрация на участие в IX Социологической школе ВЦИОМ

| Фото: wciom.ru/ | Фото: wciom.ru/

Объявлен прием заявок на участие в IX зимней Социологической школе, которая пройдет в сотрудничестве с РАНХиГС при президенте РФ с 12 по 16 февраля 2020 г., сообщает ВЦИОМ.

Тематикой будущей Школы, которая проводится в формате "равный равному", станет аналитика в социально-политических исследованиях.

Участников ждут лекции, семинары и мастер-классы с ведущими аналитиками ВЦИОМ, видными отраслевыми экспертами представителями органов государственной власти и управления, бизнеса и СМИ. Слушатели смогут получить массу теоретических и прикладных знаний, но и развить компетенции в качестве аналитика и исследовательского менеджера, осуществить хороший нетворкинг, отточив навыки эффективной коммуникации!

Участниками Школы могут стать как молодые, так и опытные исследователи-социологи, представители смежных отраслей (политологи, экономисты, культурологи, антропологи), прошедшие конкурсный отбор на основе выполнения тестовых заданий.

Лучшие выпускники смогут пройти стажировку в одном из исследовательских подразделений ВЦИОМ с возможностью последующего трудоустройства. Заявки на участие можно подать до 20 января включительно, а выполненные тестовые задания принимаются до 23 января включительно.

Более подробную информацию можно узнать, пройдя по ссылке.