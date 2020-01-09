Запрет на контактные зоопарки и содержание диких животных дома: что изменится для питомцев и хозяев в 2020 году

| Фото: "Приют "Лучший друг" во ВКонтакте | Фото: "Приют "Лучший друг" во ВКонтакте

Отдельные положения закона "Об ответственном обращении с животными" вступили в силу 1 января 2020 года, сообщает РИА "Новости".

С 1 января 2020 года запрещается использование животных в культурно-зрелищных мероприятиях, основной целью которых является предоставление посетителям физического контакта с ними. Теперь контакт допустим при условии наличия у животных зоны с укрытиями, куда не могут попасть посетители.

Дикие животные, содержащиеся в неволе с нарушением требований, установленных законом, подлежат конфискации и последующему возвращению в среду их обитания.

Выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка запрещается. Исключение - случаи, если собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу. На входе обязательно должна быть предупреждающая табличка.

В отношении животных, находящихся в приютах, владельцы приютов и уполномоченные ими лица будут нести такие же обязанности, как владельцы животных. Закон категорически запрещает умерщвлять животных в приютах, только если ветеринаром установлено, что животное страдает от тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью.

Правила обращения с безнадзорными животными также изменились с 1 января. Теперь возможна только программа "отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания" с неснимаемой меткой. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео. Запрещен отлов животных с данными владельца (например, со специальными бирками на ошейниках).