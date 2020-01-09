Тобольские баскетболисты в первых матчах года примут "Эльбрус" из Черкесска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" проведет первые домашние матчи в 2020 году 11 и 12 января.

Соперником тоболяков в играх первенства российской суперлиги 2 станет БК "Эльбрусс" из Черкесска. Сейчас эта команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице группы "Б", набрав 18 очков. У Нефтехимика на три балла больше и шестая позиция.

В матчах первого круга в Черкесске соперники обменялись победами. В первой встрече победили гости - 92:82, в повторной игре хозяева взяли реванш 84:76.

Матчи в СК "Центральный" будут начинаться в 15 часов.

Евгений Новоселов