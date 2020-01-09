Аляскинский маламут ищет дом

| Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Двухлетний пес по кличке Бруно ищет хозяев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Фенотип аляскинского маламута. От собаки отказались хозяева, в фонде с 6 сентября 2019 года. Кастрирован, чипирован, привит. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 1 тыс. 500 рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-904-600-58-08 (Мария).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66. Подробная информация о работе фонда - здесь.

| Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Дарья Казакова