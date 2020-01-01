Тюменка Анна Грухвина выиграла спринт этапа Кубка России

Алексей Червоткин и Анна Грухвина | Фото: flgr.ru Алексей Червоткин и Анна Грухвина | Фото: flgr.ru

Тюменская спорстменка Анна Грухвина выиграла спринт на третьем этапе Кубка России в Заинске (Татарстан), сообщает Федерация лыжных гонок России.

Второй у женщин пришла ее землячка Ольга Кучерук, третья - Лилия Васильева (Удмуртская Республика).

Среди мужчин победил Алексей Червоткин (Москва), второй Илья Семиков (Республика Коми), третий Андрей Феллер (Республика Татарстан), четвертый Николай Морилов (Тюменская область), пятый Андрей Парфенов (Тюменская область).

Этьо был первый соревновательный день, спортсмены состязались в спринте свободным стилем.